Лига чемпионов
REGNUM«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября, петербургский «Зенит» обыграл на своем поле «Бенфику» — 3:1. Это был первый матч Лиги чемпионов, который «Зенит» проводил на Газпром-арене. На матче присутствовали чуть более 50 тысяч зрителей.
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