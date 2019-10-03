Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября, петербургский «Зенит» обыграл на своем поле «Бенфику» — 3:1. Это был первый матч Лиги чемпионов, который «Зенит» проводил на Газпром-арене. На матче присутствовали чуть более 50 тысяч зрителей.
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