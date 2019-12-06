РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Сердар Азмун (6-я минута матча), Бранислав Иванович (35-я), Артем Дзюба (45-я).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Азмун поднялся в ТОП-5 результативных легионеров из дальнего зарубежья в истории «Зенита»

Невские Новости07:56

На матче «Зенит» — «Динамо» табло показало, что посещаемость составила больше 200 тысяч

Спорт-Экспрессвчера в 13:39

Акции протеста в Туле и Петербурге: фанаты ушли с матчей

Чемпионатвчера в 16:30

«Зенит» разгромил «Динамо». Добивать противника пришлось без фанатов

Фонтанка.Рувчера в 13:38

«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и на мажорной ноте ушел на зимний перерыв в РПЛ

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:52

Идеальный «Зенит». 6 козырей, благодаря которым команда Семака растоптала «Динамо»

Матч ТВ03:37

Онлайн трансляция матча «Зенит» - «Динамо» Москва

Все про Спорт рувчера в 03:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:03, Ашберн
Политика

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru 06:06
Происшествия

В Грузии затонуло рыболовецкое судно

REGNUM 08:52
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Lenta.ru 08:43
Здоровье

Врачей Ростовской области заставляют подписывать письмо президенту в защиту Татьяны Быковской

В Ростовской области врачей заставляют подписывать письмо президенту в поддержку донского министра здравоохранения Татьяны Быковской.
Donday.ru вчера в 04:17
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv вчера в 00:01
Технологии

В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR

Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
3DNews 07:38
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Политика

Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»

Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Lenta.ru 08:58
Экономика

Аренда однокомнатных квартир подорожала в 12 городах-миллионниках

В 12 из 16 российских городов-миллионников осенью подорожала аренда однокомнатных квартир.
РБК вчера в 03:15
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Происшествия

В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Газета.Ru 09:43
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Известия 07:55
Политика

Зеленский созвал совещание накануне нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи "нормандской четверки" в Париже организовал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
РИА Новости 09:00
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета 06:41
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Хоккей

Александр Овечкин рассказал, когда завершит свою карьеру

Ведущая программы поинтересовалась у Овечкина, что произойдет, когда хоккеист побьет рекорд канадца Уэйна Гретци по числу заброшенных шайб.
Комсомольская правда 02:00
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК вчера в 10:27
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Газета.Ru вчера в 19:55
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Игры

У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)

В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
Cyber.sports.ru 02:28
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное