РПЛ
Коммерсантъ«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Сердар Азмун
|6′
|15′
Себастьян Шиманьски
|22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
|26′
Бранислав Иванович
|35′
|41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
|45′+1′
|57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
|59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
|61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
|74′
|74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
|81′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
38
Мусаев
17
Шатов
7
Азмун
32
Краневиттер
1
Шунин
17
Паршивлюк
24
Евгеньев
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
77
Каборе
9
Н`Жи
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Сердар Азмун (6-я минута матча), Бранислав Иванович (35-я), Артем Дзюба (45-я).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Армия и оружие
США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии
Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией.
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.
Здоровье
Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей
В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Футбол
Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Наука
Ученые создали модель, помогающую лучше понять тектонические процессы
Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны и Института Вейцмана создали модель скольжения между двумя телами.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Футбол
Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии
Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Футбол
Гендиректор «Спартака» Цорн: «К акции фанатов относимся с пониманием»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал акцию фанатов красно-белых, которые намерены покинуть стадион на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» в знак протеста против массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге накануне и в день игры против «Зенита».
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 6 декабря
За прошедшие сутки украинские боевики 9 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Политика
Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»
4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное обращение к гражданам с призывом выйти на митинг в преддверии «нормандского саммита».
Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Общество
Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)
Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
Авто
Для Арктики разработали вездеходы с гибридной силовой установкой
В Петербурге в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» были представлены различные модели вездеходов с гибридной силовой установкой, которые будут доставлять грузы в Антарктиду и Арктику.
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Футбол
Навальный о Слуцком: думал, тренеры какие-то озверевшие чуваки, а этот очень интеллигентный
Леонид Слуцкий в программе «Всему Головин» на канале Youtube рассказал о своей жизни в Голландии, сравнил Россию с Европой, а также поговорил о политике.