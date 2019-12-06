Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Сердар Азмун (6-я минута матча), Бранислав Иванович (35-я), Артем Дзюба (45-я).

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