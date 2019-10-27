РПЛ
Газета.Ru«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Петербургский "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой петербургской команды - 2:0. Счет в матче открыл Юрий Жирков, а финальную точку уже в компенсированное ко второму тайму время поставил Артем Дзюба.
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