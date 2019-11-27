Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Голы забили: Артем Дзюба (42), Магомед Оздоев (84).

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Авто Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.

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