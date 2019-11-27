Лига чемпионов

Lenta.ruLenta.ruЗенит — Лион 2:0

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла 27 ноября на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Дзюба-матч!

Спорт-Экспресс17:45

«Зенит» обыгрывает «Лион» после первого тайма

Фонтанка.Ру13:44

«Зенит» может не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, даже если выиграет в последнем туре. Сейчас он 2-й

Sport24.ru18:04

Известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Лион»

Петербургский дневник11:59

«Зенит» одержал победу над «Лионом»

Телеканал Санкт-Петербург14:46

«Зенит» впервые за год не пропустил в еврокубках. До «Лиона» получал в 9 матчах подряд

Sports.ru16:35

«Дзюба, Дзюба, Дзюба, Дзюба». «Зенит» обыграл «Лион» и вернулся на второе место группы ЛЧ. Репортаж и лучшие моменты

Матч ТВ16:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
Экономика

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Известия вчера в 14:31
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Известия 24 ноября в 23:28
Космос

Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей

OAnews 02:47
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru вчера в 10:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России вчера в 05:13
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК 19:03
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп

На видео Лиза исполняет четверной тулуп.
Петербургский дневник вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели 07:15
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Происшествия

Восьмилетняя девочка погибла после того, как у нее отобрали смартфон

Вечерняя Москва 11:17
Общество

Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу

Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.
REGNUM 17:01
Армия и оружие

Подлодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря

Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Волхов" запланирован на 26 декабря 2019 года.
Sudostroenie.info 25 ноября в 05:23
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM вчера в 01:31
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:32
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Woman.ru вчера в 09:18
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, показало исследование Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 12:53
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Актуальные Новости 11:29
Футбол

Путин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге

Владимир Путин напомнил, что Евро-2020 – это особый чемпионат, который пройдет под знаком «60-летия проведения подобных чемпионатов».
Политическая Экспертиза 14:15
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 25 ноября в 19:37
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное