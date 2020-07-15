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ИзвестияИзвестия«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.
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«Зенит» - «Оренбург»: видеообзор очередной победы питерцев

Sport.ru16:44

Дзюба повторил личный рекорд результативности в РПЛ

Матч ТВ15:46

РПЛ. «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и финиширует в чемпионате последним

Бомбардир.ру15:21

Дубль Азмуна помог «Зениту» разгромить «Оренбург». Аутсайдеру теперь не подняться с последнего места

Советский спорт15:21

Азмун признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Оренбург»

Soccer.ru15:42

Азмун мог возглавить гонку бомбардиров РПЛ, но подарил гол Дзюбе. Крутой жест

Чемпионат16:25

Дзюба и Азмун – лучший дуэт бомбардиров в истории РПЛ. У Дзюбы с Халком было на гол меньше

Sports.ru17:05
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
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Экономика

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации».
РБК 17:00
Спорт

Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию

Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 04:35
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс 15:37
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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве

Во время игры между московским ФК "Сахалинцем" и "Легионом" из Махачкалы между одним из футболистов и арбитром произошла драка.
Discover24 13:08
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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
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Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
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Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском 11:47
Наука

Ученые ТГУ создали более твердую «скользкую» керамику для авиастроения

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ получения самосмазывающейся керамики с повышенной твердостью и аномально низким коэффициентом трения; этот материал сможет сделать бесшумной работу приборов в машино- и авиастроении, а также бытовой техники, сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 02:17
Общество

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В столице за прошедшие сутки скончались еще 24 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:39
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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Армия и оружие

На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
3
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Здоровье

Студенты назвали самые привлекательные места для работы

Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса.
РБК 17:03
Экономика

Илон Маск вошёл в топ-10 богатейших людей мира

Вашингтон, 15 июля 2020, 23:37 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
REGNUM 16:37
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Финансы

Эксперт оценил ситуацию с долларом на мировых рынках

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил ситуацию с долларом на мировых рынках.
RT на русском 10:50
Армия и оружие

Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
РЕН ТВ 10:14
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Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:3

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1,4K
Общество

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
61
Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
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Политика

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
10
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Шоу-бизнес

Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом

Слово и Дело 10:43
2
Общество

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Компания Google тогда указывала, что при открытии браузера в режиме инкогнито пользователей предупреждают о возможном сборе информации об их действиях в интернете.
РБК вчера в 21:09
10
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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