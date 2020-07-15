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Футбол Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“» Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу. 4

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