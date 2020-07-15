Коронавирус
Коммерсантъ«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции
В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Общество
Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений
Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:46
Шоу-бизнес
Видео в TikTok с участием Аллы Пугачевой стало хитом
51-летний дизайнер Гуляев сумел скрытно заснять на видео Аллу Пугачеву. Впоследствии он разместил ролик в Инстаграм и TikTok.
ИнфоСМИ 12:10
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Наука
Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
Evo-rus.com 04:17
Культура
Анонсирован комикс о Роршахе — его действие происходит после «Хранителей»
DC анонсировали новую мини-серию комиксов о Роршахе от сценариста Тома Кинга («Бэтмен», «Мистер Чудо»), действие которой развернётся через 35 лет после финала «Хранителей» Алана Мура.
Игромания.ру 09:25
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Европейский союз был создан с целью экономической конкуренции против США.
Live24 08:46
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Закон «О государственном урегулировании деятельности организации и проведения азартных игр» был принят Верховной радой Украины 14 июля.
CT news вчера в 08:29
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили вчера в 12:19
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 13 июля в 04:26
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Футбол
Роналду остался один гол до исторического достижения
Согласно информации источника, 35-летний форвард может стать первым футболистом в мире, которому удалось забить не менее 50 мячей в английской Премьер-лиге, испанской Примере и Серии А. Первым игроком, которому покорилось подобное достижение, стал босниец Эдин Джеко.
Евро-футбол.ру 01:22
Общество
В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим
Масочный режим в подмосковных парках культуры и отдыха отменяется с 16 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
РИА Новости 15:09