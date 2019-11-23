РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Казани встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Евгений Марков (66) — Сердар Азмун (8), Артем Дзюба (79).
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