В матче 17 тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде переиграл казанский «Рубин». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 2:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

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