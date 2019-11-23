РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Зенит» победил казанский «Рубин»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
В матче 17 тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде переиграл казанский «Рубин». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 2:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.
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