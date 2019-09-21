Футболисты «Зенита» одержали победу над «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (65; 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87).

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0

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