РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Футболисты «Зенита» одержали победу над «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (65; 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87).
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