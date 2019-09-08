Футбол

DP.RUDP.RU«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
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«Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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