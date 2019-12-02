Центральный защитник московского «Спартака» Илья Кутепов забил автогол в матче с «Зенитом». Команды встречаются на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура РПЛ. Эпизод произошел на 21-й минуте встречи.

Кутепов забил автогол в матче «Спартака» с «Зенитом»

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