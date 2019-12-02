РПЛ

Нева СпортНева СпортКутепов забил автогол в матче «Спартака» с «Зенитом»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Центральный защитник московского «Спартака» Илья Кутепов забил автогол в матче с «Зенитом». Команды встречаются на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура РПЛ. Эпизод произошел на 21-й минуте встречи.
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