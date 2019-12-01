Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Кутепов (21, авт.). «Зенит» сумел удержать победу в меньшинстве.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.

Армия и оружие ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Общество Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение По итогам посещения места теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что осуждённых за террористическую деятельность необходимо лишить права на условно-досрочное освобождение.

Шоу-бизнес Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.