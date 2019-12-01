РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Кутепов (21, авт.). «Зенит» сумел удержать победу в меньшинстве.
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