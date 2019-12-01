РПЛ

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-Петербург«Зенит» обыграл «Спартак» в меньшинстве

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
В матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Спартак». Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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