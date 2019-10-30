Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Счет был открыт уже на 13-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Эксперт оценил перспективы «Зенита» в Кубке России

Невские Новости09:28

Два дебюта за вечер, новый 44-й капитан и обновленный рекорд. Главные факты о выходе «Зенита» в 1/4 финала Олимп-Кубка России

Матч ТВ04:38

Алексей Сутормин: «После второго гола раскрепостились еще больше»

Sportbox.RUвчера в 15:56

«Зениту» удобен Кубок России, осталось его выиграть

Нева Спорт04:36

«Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с 2015 года

Sports.ruвчера в 15:14

Кубок России. «Зенит» разгромил «Томь»

Бомбардир.рувчера в 14:53

Ракицкий был капитаном, Шатов показал сердце трибунам. Фото победы «Зенита»

Чемпионатвчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия

В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры

В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Здоровье

Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46

Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Политика

США планируют обновить исключение из санкций против Ирана

Вашингтон планирует обновить исключение из санкций, которые запрещают компаниям не из США сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР

Парламентская газета 04:29
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Экономика

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
Ведомости 29 октября в 04:06
Авто

Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan

Айвен Эспиноза — вице-президент Nissan намекнул, что в распоряжении компании имеются данные о снижении интереса среди молодых людей к SUV сегменту.
ГЛАС.RU 06:23
Общество

Ректор ВШЭ рассказал, кто поступает в ведущие российские вузы

На большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники.
Вечерняя Москва вчера в 12:59
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов жителей страны решил отменить саммит АТЭС и климатический форум COP25.
News.ru вчера в 10:50
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Хоккей

«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд

Sports.ru 10:40
Политика

В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Известия 10:51
Наука

Фронтир нейронаук. Кесарево сечение не проходит бесследно для мозга новорожденных

По данным французских ученых, роды путем кесарева сечения вызывают едва уловимые изменения в мозге и поведении у мышей, при этом особенно страдают недоношенные новорожденные.
Индикатор вчера в 13:00
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Наука

Аспирин снижает скорость роста внутричерепной аневризмы

Была обнаружено, что использование аспирина совместно с лечением с помощью эмболизационной спирали, снижало скорость роста аневризмы.
Машины и Механизмы 29 октября в 05:28
Политика

Путин предложил создавать студенческие медицинские отряды

Взгляд.ру 08:04
Футбол

Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.
Петербургский дневник вчера в 10:55
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Кино

В кинотеатрах Уфы выходит в прокат фильм «Верность»

«Верность» выходит в прокат 31 октября.
Собака.ru 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное