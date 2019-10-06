РПЛ

РБКРБК«Зенит» обыграл «Урал» в чемпионате России

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
«Зенит» на выезде выиграл у «Урала» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Екатеринбург», завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.
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