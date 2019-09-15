РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита", в составе которого забили Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63).
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