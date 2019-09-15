РПЛ
РИА Новости«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
|3′
Бранислав Иванович
|14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
|27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
|51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
|55′
Олег Шатов
|58′
|63′
Сердар Азмун
|65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
|83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
11
Ильин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
44
Егорычев
21
Насыров
88
Погребняк
41
Кержаков
4
Осорио
6
Иванович
3
Сантос
15
Караваев
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита", в составе которого забили Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63).
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