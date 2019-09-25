Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции. Полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин реализовал пенальти на 58-й минуте, сравняв счет.

Спорт день за днем

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Политика Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.

Гаджеты IPhone 12 будет похож на iPhone 4 В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.

Экономика В Северной Осетии откроют всесоюзный горнолыжный курорт Дмитрий Медведев выразил надежду, что "Мамисон" станет еще одним хорошим туристическим объектом — горнолыжным объектом на территории нашей страны, информирует ТАСС.

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Шоу-бизнес Находящаяся в больнице Анастасия Заворотнюк написала завещание Тяжелобольная раком актриса Анастасия Заворотнюк написала завещание прямо в больничной палате, сообщает издание "Дни.ру".

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Кино Появился трейлер продолжения культового сериала «Во все тяжкие» Сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie — полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие».

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Политика В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Экономика В Госдуме рассмотрят новый закон об ОСАГО Госдума рассмотрит введение дифференцированного штрафа в законопроекте по реформе ОСАГО.