РПЛ

Радио ЗенитРадио Зенит«Зенит» обыграл тульский «Арсенал»

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Встреча 16-го тура РПЛ в Туле завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч зенитовцы забили в середине второго тайма, когда Сердар Азмун замкнул прострел с правого края Вячеслава Караваева.
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