Лига чемпионов

ТАССТАСС«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у «Бенфики»

Российский футбольный клуб "Зенит" дома победил португальскую "Бенфику" со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 51682 зрителей.
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

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В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

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На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.
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За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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