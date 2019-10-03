Лига чемпионов
ТАСС«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у «Бенфики»
Российский футбольный клуб "Зенит" дома победил португальскую "Бенфику" со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 51682 зрителей.
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