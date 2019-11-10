РПЛ

Молодой коммунарМолодой коммунар«Зенит» одержал победу в гостях у тульского «Арсенала»

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура чемпионата России.
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