Футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура чемпионата России.

«Зенит» одержал победу в гостях у тульского «Арсенала»

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