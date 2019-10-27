В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов». Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды, автором первого гола стал защитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Зенит» одержал победу в матче с «Крыльями Советов»

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