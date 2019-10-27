РПЛ

ТК ЗвездаТК Звезда«Зенит» одержал победу в матче с «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов». Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды, автором первого гола стал защитник «Зенита» Юрий Жирков.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Губернатор Самарской области зашел в раздевалку «Крыльев Советов» и подбодрил игроков

Спорт-Экспресс15:44

«Зенит» показал кейс игры без Дзюбы. Это интересно

Спорт день за днем13:10

«Ракицкий — лучший в мире, чего уж там скрывать». Дзюба остался в запасе против «Крыльев», но все равно феерил и на поле, и вне его

Матч ТВ11:35

Дзюба подобрался вплотную к Соболеву, Жирков забил шедевр: чем запомнился матч «Зенит» - «Крылья Советов»

КП - Самара10:41

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2, 27 октября 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат09:31

Жирков о победе над «Крыльями»: «Контролировали 1-й тайм, но во 2-м немного подсели»

Sports.ru09:40

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ODDS.ru08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:40
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Происшествия

Экологи проверяют версию сброса подсланевых вод на реке Лене в Якутии

Локальный сброс подсланевых вод недобросовестным судовладельцем мог произойти на реке Лене в 60 километрах от Ленска.
Якутия 24 06:51
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Гаджеты

Bluetooth-наушники Meizu HD60 за $70 работают сутки без подзарядки

Новинка появится в продаже 28 октября по цене 70 долларов, гарнитура сможет работать без подзарядки в течение суток и обеспечит владельцу комфортное ношение.
Дни24 24 октября в 19:01
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Экономика

В Якутии появился региональный фонд защиты дольщиков

Региональная организация сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков средства из федерального фонда, а также средства из республиканского бюджета в виде субсидий.
Строительная Газета 25 октября в 05:20
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Футбол

Евгений Савин: «Будет круто, если „Крылья“ закончат сезон в десятке»

"Крылья" играли достойно, но "Зенит" победил заслуженно, - сказал Савин.
СитиТрафик 10:46
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с жителями Донбасса

ТК Звезда вчера в 13:05
Армия и оружие

Останки главаря ИГ могут сбросить в море

С останками Абу Бакра аль-Багдади - главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» * - могут поступить, как с телом Усамы бен Ладена.
Ридус 18:51
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Киберспорт

ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE

Cyber.sports.ru 13:32
Армия и оружие

Российские стратегические бомбардировщики возвращаются из ЮАР

Визит в Южно-Африканскую Республику завершили два стратегических ракетоносца Ту-160 по информации Южно-Африканских национальных сил обороны, 26 октября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 03:22
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

Чемпионат 17:56
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК 12:21
Футбол

Медведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
RT на русском 15:25
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Энергетика

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Коммерсантъ 17:02
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.
РИА Новости 19:50
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Здоровье

Полная девушка в балетной пачке: как добиться цели, несмотря на лишний вес

Если вам никак не удается справиться с лишним весом, не стоит опускать руки.
SM News вчера в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное