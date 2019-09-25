Футбол

РБКРБК«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

Енисей — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Константин Савичев
14′
58′
Алексей Сутормин
63′
Роберт Мак
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный». Судил игру арбитр из Смоленска Николай Волошин. Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте.
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