Футбол
РБК«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный». Судил игру арбитр из Смоленска Николай Волошин. Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте.
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