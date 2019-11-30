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Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» одолел «Спартак» в матче молодежного первенства

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В субботу, 30 ноября, на стадионе «Смена» подопечные Константина Зырянова одержали уверенную победу в матче 18-го тура молодежного первенства России против резервистов московского «Спартака». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу молодежки сине-бело-голубых.
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