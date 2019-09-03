«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Экономика Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

Общество В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.

Кино В Венеции показали фильм «Мартин Иден» Мархул отметил, что эта история актуальна во все времена, в ней затрагиваются вечные вопросы – о людях, Всевышнем, добре и зле.

Происшествия Иномарка врезалась в остановку в Пскове В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Политика В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Транспорт Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11 Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.

Авто Начались продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next» На территории РФ стартовали продажи новой грузовой машины с полным приводом от «Группы ГАЗ». Она получила название «Садко Next».

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Политика Суд постановил восстановить пропуск в Белый дом журналиста Playboy Окружной суд Вашингтона удовлетворил иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика CNN Брайана Карема и постановил восстановить его пропуск в Белый дом.

Шоу-бизнес Актриса Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей Сегодня, 4 сентября, свой 90-летний юбилей отмечает актриса театра и кино Нина Ургант.

Экономика Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Технологии Россияне стали меньше созваниваться по мобильным телефонам В I квартале 2019 г. россияне наговорили на 2,8% минут меньше, чем годом ранее, во втором падение ускорилось до 4%, следует из статистики Минкомсвязи.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу по собакам из найденного ружья в Ленобласти Выехавшие на место стражи порядка установили, что из ружья стрелял местный житель в возрасте 54 лет.

Происшествия Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.

Наука Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.

Армия и оружие Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30% Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

Политика Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".

Происшествия Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.