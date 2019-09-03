Лига чемпионов
Sport24.ru«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
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В заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов вошли Караваев и Малком
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
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