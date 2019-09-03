Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
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«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

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