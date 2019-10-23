Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»

РБ Лейпциг — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Как сообщает официальный твиттер «Зенита», команда из Санкт-Петербурга в предстоящем матче сыграет в лазурной форме, а футболисты немецкой команды будут в белых футболках. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнется в 19:55 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Кержаков: шансы «Зенита» и «Лейпцига» на победу равны

РИА Новости07:25

Матч «Зенита» в Лейпциге пройдет при аншлаге

Bookmaker-ratings.ru10:06

«Лейпциг» подготовил постер в стиле «Звездных войн» к игре с «Зенитом». На нем есть Мевля

Sports.ru09:05

«РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов

КП - Санкт-Петербург06:30

«РБ Лейпциг» подготовил афишу к матчу с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн». ФОТО

Sport.ru09:29

«Нагельсманн пытается объединить идеи Гвардиолы и Клоппа». С кем играть «Зениту»

Матч ТВ05:17

«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Чемпионат10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика

США объяснили задержание Ахмеда Билалова

Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.
РБК 10:33
Происшествия

Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из РФ в Испанию

Известия 10:37
Армия и оружие

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Транспорт

Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение

С 2016 года в ПДД включили понятие опасное вождение, подразумевающее совершение водителем транспортного средства многочисленных незаконных маневров на дороге, к примеру, нарушения дистанции с перемещающимися впереди автомобилями.
Lenta.ru 10:09
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Американский телеканал CNN опубликовал материал, в заголовке которого США названы "самыми большими проигравшими" в ситуации, которая разворачивается в Сирии.
Газета.Ru 11:10
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Происшествия

Трёхлетняя девочка одна каталась на автобусе по Калининграду

Полицейские Калининграда вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая без сопровождения взрослых каталась по городу в автобусе.
News.ru 10:54
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Политика

Россия списала странам Африки долги на более чем $20 млрд

Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд.
ТАСС 05:26
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Кино

«Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат

Культуромания 08:40
Здоровье

К расследованию вспышки редкой болезни с параличом в Тюменской области подключат мышей

«Аналогичные симптомы может вызывать энтеропатогенная кишечная палочка, поэтому сейчас специалистам дано задание на отбор нативного кала у заболевших, чтобы уточнить диагноз», — заявила руководитель Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шаруха.
Росбалт 10:43
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Общество

СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США

Евразия Daily вчера в 14:22
Технологии

Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
Происшествия

Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов

В петербургском аэропорту Пулково задержан на 5 часов рейс авиакомпании "Россия", который направлялся в Париж, из-за попадания в двигатель птицы, передает ТАСС.
Вести.Ru 10:59
Происшествия

Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Футбол

РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 10:19
Политика

Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости 21 октября в 10:59
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Экономика

Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд

«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Армия и оружие

МИД Турции объявил о приостановке военной операции в Сирии

Ридус 05:14
Общество

Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к переквалификации

Медведев пояснил, что речь идёт о Корее, Германии и Сингапуре.
Говорит Москва вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное