Как сообщает официальный твиттер «Зенита», команда из Санкт-Петербурга в предстоящем матче сыграет в лазурной форме, а футболисты немецкой команды будут в белых футболках. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнется в 19:55 по московскому времени.

Спорт день за днем

«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»

Политика США объяснили задержание Ахмеда Билалова Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.

Транспорт Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение С 2016 года в ПДД включили понятие опасное вождение, подразумевающее совершение водителем транспортного средства многочисленных незаконных маневров на дороге, к примеру, нарушения дистанции с перемещающимися впереди автомобилями.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Происшествия Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Технологии Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.

Происшествия Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.

Футбол РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.

Шоу-бизнес Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.