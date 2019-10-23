Лига чемпионов
Sport24.ru«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Как сообщает официальный твиттер «Зенита», команда из Санкт-Петербурга в предстоящем матче сыграет в лазурной форме, а футболисты немецкой команды будут в белых футболках. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнется в 19:55 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
США объяснили задержание Ахмеда Билалова
Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Транспорт
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
С 2016 года в ПДД включили понятие опасное вождение, подразумевающее совершение водителем транспортного средства многочисленных незаконных маневров на дороге, к примеру, нарушения дистанции с перемещающимися впереди автомобилями.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Американский телеканал CNN опубликовал материал, в заголовке которого США названы "самыми большими проигравшими" в ситуации, которая разворачивается в Сирии.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Происшествия
Трёхлетняя девочка одна каталась на автобусе по Калининграду
Полицейские Калининграда вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая без сопровождения взрослых каталась по городу в автобусе.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Политика
Россия списала странам Африки долги на более чем $20 млрд
Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Кино
«Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат
Здоровье
К расследованию вспышки редкой болезни с параличом в Тюменской области подключат мышей
«Аналогичные симптомы может вызывать энтеропатогенная кишечная палочка, поэтому сейчас специалистам дано задание на отбор нативного кала у заболевших, чтобы уточнить диагноз», — заявила руководитель Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шаруха.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
Общество
СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Происшествия
Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов
В петербургском аэропорту Пулково задержан на 5 часов рейс авиакомпании "Россия", который направлялся в Париж, из-за попадания в двигатель птицы, передает ТАСС.
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
Футбол
РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Экономика
Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
Общество
Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к переквалификации
Медведев пояснил, что речь идёт о Корее, Германии и Сингапуре.