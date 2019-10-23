Пресс-служба «Зенита» сообщила, что питерский клуб проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» в лазурной форме. Немецкий клуб на эту встречу выбрал белую форму. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 24 октября.

«Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов в лазурной форме

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