Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов в лазурной форме

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что питерский клуб проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» в лазурной форме. Немецкий клуб на эту встречу выбрал белую форму. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 24 октября.
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