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Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В воскресенье пройдут два матча 18-го тура чемпионата России. «Локомотив» в Москве сыграет с «Динамо», а «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится со «Спартаком».
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