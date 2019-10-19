Петербургский «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги. Игра двух команд из лидирующей группы пройдет сегодня, 19 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Ростов» объявили составы на центральный матч 13-го тура РПЛ

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Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

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Политика Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.