РПЛ

АБНАБН«Зенит» и «Ростов» объявили составы на центральный матч 13-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги. Игра двух команд из лидирующей группы пройдет сегодня, 19 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Шомуродов, Дзюба, Азмун! Вратарям придётся потрудиться. «Зенит» - «Ростов». Как это было

Спорт уик-энд17 октября в 19:41

Семак удивил выбором вратаря на матч с «Ростовом»

Спорт день за днем10:53

Команда с сюрпризом. Чего ждать «Зениту» от матча против «Ростова»

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00

«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд

Спорт-Экспресс10:44

«Зенит» – «Ростов». Караваев и Шатов выйдут на поле с первых минут

Телеканал Санкт-Петербург11:34

«Зенит» — «Ростов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Чемпионат11:00

Объявлен состав «Зенита» на матч с «Ростовом»

78.ru11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Футбол

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:44
Теннис

Анастасия Павлюченкова поборется за полуфинал «Кубка Кремля»

ТРК Губерния 11:04
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия

В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек

В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Наука

Ученые изучают чешую, которая защищает амазонских рыб от пираний

В недавно опубликованном исследовании ученые раскрыли секреты чешуи, которая защищает Арапаима Гигас — крупную амазонскую рыбу от мощных укусов пираньи.
ГЛАС.RU 16 октября в 16:09
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания 17 октября в 16:16
Кино

The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

REGNUM вчера в 02:35
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Политика

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Авто

Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»

Автоновости дня 17 октября в 10:24
Армия и оружие

Российский военный спутник разделился на орбите

«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 17 октября в 05:40
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro

В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.
UfacityNews.ru вчера в 15:49
Космос

Найденные на поверхности Марса соленые озера похожи на земные

Американские ученые пришли к выводу, что на поверхности Марса когда-то были соленые озера, подобные земным.
Дни24 08:08
Происшествия

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах.
Lenta.ru 10:53
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 17 октября в 23:46
Хоккей

Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»

Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 09:49
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика

В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани

В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Национальная служба новостей 17 октября в 14:47
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Космос

NASA показало «портал в другое измерение»

«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
Forbes 12:40
Политика

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Наука

Ученые СО РАН создали БАД для печени из коры березы

Сотрудники института органической химии СО РАН создали из коры березы противовоспалительный препарат.
НДН.инфо вчера в 00:41
Космос

NASA: К Земле приближается астероид

Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 вчера в 21:06
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия вчера в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное