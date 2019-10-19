РПЛ
АБН«Зенит» и «Ростов» объявили составы на центральный матч 13-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги. Игра двух команд из лидирующей группы пройдет сегодня, 19 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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Шомуродов, Дзюба, Азмун! Вратарям придётся потрудиться. «Зенит» - «Ростов». Как это было
Спорт уик-энд17 октября в 19:41
Команда с сюрпризом. Чего ждать «Зениту» от матча против «Ростова»
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00
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Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Теннис
Анастасия Павлюченкова поборется за полуфинал «Кубка Кремля»
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Происшествия
В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек
В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Наука
Ученые изучают чешую, которая защищает амазонских рыб от пираний
В недавно опубликованном исследовании ученые раскрыли секреты чешуи, которая защищает Арапаима Гигас — крупную амазонскую рыбу от мощных укусов пираньи.
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Кино
The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.
Космос
Найденные на поверхности Марса соленые озера похожи на земные
Американские ученые пришли к выводу, что на поверхности Марса когда-то были соленые озера, подобные земным.
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах.
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Хоккей
Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
Наука
Ученые СО РАН создали БАД для печени из коры березы
Сотрудники института органической химии СО РАН создали из коры березы противовоспалительный препарат.
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.