Футбол
Gazeta.SPb«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ростовом»
Назван стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с «Ростовом», который состоится на «Газпром Арене».
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Двойника Зеленского нашли в Москве
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Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Появилось новое видео Михаила Хачатуряна и его дочерей
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Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
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Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца
Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
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Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск
Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе доставлены в Красноярскую краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
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«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS
"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
Происшествия
Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
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В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Фигурное катание
Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
Происшествия
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре «Бира Сити» в Биробиджане
Оперативные действия пожарных спасли от многомиллионного ущерба крупный торговый центр в Биробиджане, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса
В честь 40-летней годовщины второго альбома Британского исполнителя Принса была выпущена неизданная версия композиции "I Feel For You".
Наука
Физики впервые «засняли» распад квантовых узлов
Физики из США и Финляндии впервые проследили за распадом квантовых узлов, «завязанных» в бозе-конденсате атомов рубидия-87.
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Политика
Россия предоставит Сербии экспортный кредит
В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Авто
Toyota начинает выпуск миниатюрного электромобиля
На следующей неделе Toyota представит Ultra-Compact BEV на Токийском автосалоне вместе с еще более компактным i-ROAD и несколькими электромобилями, а также с креслом-коляской.
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Политика
Горбачев сообщил об обращении к Путину
Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи из-за низкой зарплаты
В Челябинске в городской больнице №6 уволились сразу три сотрудника травмпункта из-за недовольства низкой зарплатой.