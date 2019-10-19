Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ростовом»

Назван стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с «Ростовом», который состоится на «Газпром Арене».
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