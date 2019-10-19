Футбол

АБНАБН«Зенит» и «Ростов» объявили составы на центральный матч 13-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги. Игра двух команд из лидирующей группы пройдет сегодня, 19 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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