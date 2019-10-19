Футбол
АБН«Зенит» и «Ростов» объявили составы на центральный матч 13-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги. Игра двух команд из лидирующей группы пройдет сегодня, 19 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Политика
Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Политика
Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
Политика
Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров
Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Футбол
«Витесс» Слуцкого установил исторический рекорд клуба
В субботу «Витесс» разгромил «Венло» со счетом 4:0, эта четвертая подряд победа для команды Слуцкого.
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Теннис
Рублев вышел в финал Кубка Кремля
В воскресенье в финале Рублев сразится с французом Адрианом Маннарино. Он в прошлом году также добирался до финала.
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Космос
В России разработают роботов-помощников для космонавтов на Луне
В основу создания роботов будут наработки, которые протестируют во время полетов российский автоматических станций на Луну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.
Хоккей
Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Здоровье
Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки
Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Космос
NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле
Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.