Назван стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с «Ростовом», который состоится на «Газпром Арене».

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ростовом»

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