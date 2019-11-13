Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику Скарпе

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе петербургского футбольного клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе. По его словам, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми, сообщает «Чемпионат».
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Медведев: интерес «Зенита» к Скарпу — очередной пример слухов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.
Чемпионатвчера в 06:52

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Медведев: интерес «Зенита» к Скарпу — очередной пример слухов

Чемпионатвчера в 06:52

Медведев об интересе Зенита к Скарпе: «Очередной пример слухов»

Sports.ruвчера в 07:02

«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику «Палмейраса» Скарпе

Sport24.ruвчера в 07:19

«Зенит» опроверг слухи об интересе к полузащитнику «Палмейраса»

Sportbox.RUвчера в 10:04

Медведев опроверг интерес «Зенита» к полузащитнику Скарпе

Мойка78вчера в 09:28

В «Зените» опровергли интерес к футболисту «Палмейраса» Скарпе

RT на русскомвчера в 08:04

Медведев: «Интерес „Зенита“ к Скарпе? Очередной пример слухов»

Бомбардир.рувчера в 07:02
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Над стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались

Русская Планета 01:39
Хоккей

Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.
Нева Спорт 00:40
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Помпео поздравил Аньес с должностью временного президента Боливии

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил сенатора Боливии Жанин Аньес со вступлением в должность временного президента страны, сообщил в заявлении госдепартамент.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Армия и оружие

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство

Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
Военное дело вчера в 02:47
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 02:38
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Как сообщает «Коммерсант», рост цен в большей или меньшей степени затрагивает все бренды, при этом они не боятся отрицательной динамики автомобильного рынка России.
32CARS.ru 10 ноября в 23:27
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Спорт

Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов

Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Чемпионат вчера в 16:30
Теннис

Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:49
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
Экономика

В России зафиксировано снижение цен на свинину

NewInform 12 ноября в 06:27
Футбол

Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Общество

В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Кино

Назван исполнитель роли принца Эрика в новой «Русалочке»

Культуромания вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Звезда заставила волноваться поклонников из- за того,что ее лицо сильно опухло.
БК55 01:41
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Космос

Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Известия 00:31
Шоу-бизнес

Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»

Bimru.ru вчера в 05:54
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Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
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Бразильский футболист, полузащитник клуба «Палмейрас» и сборной Бразилии.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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