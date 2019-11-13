Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе петербургского футбольного клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе. По его словам, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми, сообщает «Чемпионат».

«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику Скарпе

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