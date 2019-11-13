Футбол
Gazeta.SPb«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику Скарпе
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе петербургского футбольного клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе. По его словам, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми, сообщает «Чемпионат».
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.Чемпионатвчера в 06:52
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