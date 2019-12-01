"Зенит" выложил видео из раздевалки команды после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). После этой победы команда Сергея Семака гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв, имея в активе 42 очка.

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

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