РПЛ
Sports.ru«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
"Зенит" выложил видео из раздевалки команды после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). После этой победы команда Сергея Семака гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв, имея в активе 42 очка.
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«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в раздевалке «Зенита»: видео
Sport24.ruвчера в 14:17
Семак опубликовал видео из раздевалки «Зенита» с бурным празднованием победы над «Спартаком»
Sportbox.RUвчера в 14:12
«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в победной раздевалке «Зенита»
Спорт-Экспрессвчера в 14:06
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