РПЛ
Sports.ru«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
"Зенит" выложил видео из раздевалки команды после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). После этой победы команда Сергея Семака гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв, имея в активе 42 очка.
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Здоровье
Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Как стало известно 15-news.ru, по словам специалистов, после 40 лет обмен веществ замедляется и употребление вредных продуктов – фастфуда и тому подобное, приводит к появлению большого живота и проблем со здоровьем.
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Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
Происшествия
Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов
Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Транспорт
РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
Футбол
«Рома» одержала выездную победу над «Вероной»
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Верона» потерпела домашнее поражение от «Ромы» со счетом 1:3. Счет в матче на 17-й минуте открыли гости — отличился Джастин Клюйверт.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Спорт
Галактионов поздравил Лихачева с бронзой ЧМ по пляжному футболу
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поздравил рулевого национальной команды по пляжному футболу Михаила Лихачева с завоеванием бронзы чемпионата мира-2019.
Экономика
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Культура
Новый клип Воробьева собрал более миллиона просмотров
Новый клип снят на песню «Подоконник на 6-м». Алексей Воробьев выступил автором текста и музыки, а также режиссером клипа.
Здоровье
Я плакал: восстановленный в должности Каабак рассказал про умершую малышку из Волгограда
Врача-трансплантолога Михаила Каабака, который должен был оперировать годовалую малышку из Волгограда, восстановили в должности и повысили.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Только что в Москве завершился бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.
Космос
ЕКА показало реальные размеры двух опасных астероидов на фоне мировых памятников
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало необычные изображения бинарной системы астероидов Дидим на фоне мировых памятников.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Кино
Джей Джей Абрамс: Даже я еще не видел «Звездные войны 9»
Джордж Лукас говорил о своем разочаровании некоторыми новыми эпизодами.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Авто
Седан Datsun on-DO в «базе» за 2 года подорожал на 46 тыс. рублей
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Общество
Сердобольные клиенты подарили бедной официантке автомобиль
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
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