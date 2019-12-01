РПЛ

Sports.ruSports.ru«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

"Зенит" выложил видео из раздевалки команды после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). После этой победы команда Сергея Семака гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв, имея в активе 42 очка.
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«Зенит» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

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Семак поделился видео из раздевалки «Зенита» после победы над «Спартаком»

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Дзюба и Миллер чуть не сломали стол, празднуя победу над «Спартаком». ВИДЕО

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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

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«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в победной раздевалке «Зенита»

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Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

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Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».
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В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
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В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку

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Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
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Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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