РПЛ
Sports.ru«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
"Зенит" выложил видео из раздевалки команды после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). После этой победы команда Сергея Семака гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв, имея в активе 42 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Армия и оружие
Аппарат Совбеза ежегодно мониторит вопросы военной «социалки»
Решение вопросов социально-экономического и правового положения военнослужащих очень важно с точки зрения успешного развития Вооруженных сил РФ, поэтому аппарат Совета безопасности России ведет ежегодный мониторинг выполнения задач в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов.
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне».
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Авто
BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электромобилей
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Происшествия
Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
Гаджеты
Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone
Размер экрана самого компактного iPhone составит 5,4 дюйма, а самого большого - 6,7 дюймов. Дисплей выполнят по технологии OLED.
Происшествия
14 человек погибли в Мексике при столкновении полиции и наркокартеля
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Космос
Ситуация с поломкой туалетов на МКС переполошила интернет
В американском сегменте МКС сломался туалет, в нашем модуле автоматика просигналила – бак переполнен.
Автоспорт
Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
Политика
Порошенко заявил об ослаблении международной солидарности с Украиной
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние полгода солидарность международного сообщества с Украиной ослабла.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Киберспорт
Winstrike уступила HellRaisers на отборе на DreamLeague Leipzig Major
СНГ-отбор на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major проходит с 1 по 4 декабря. 10 команд разыгрывают 2 слота на турнире.
Футбол
«Барселона» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Д
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль попал в сферу интересов «Барселоны».
Космос
NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе
Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Общество
В Рыбинске прошел митинг против строительства ЦБК
Собравшиеся на Комсомольской площади выразили протест против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.
Происшествия
В Брянской области погибли три ребёнка, провалившись под лёд
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).