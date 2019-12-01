РПЛ

Sports.ruSports.ru«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

"Зенит" выложил видео из раздевалки команды после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). После этой победы команда Сергея Семака гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв, имея в активе 42 очка.
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«Зенит» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

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Дзюба и Миллер чуть не сломали стол, празднуя победу над «Спартаком». ВИДЕО

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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

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«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в победной раздевалке «Зенита»

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Решение вопросов социально-экономического и правового положения военнослужащих очень важно с точки зрения успешного развития Вооруженных сил РФ, поэтому аппарат Совета безопасности России ведет ежегодный мониторинг выполнения задач в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов.
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
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BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электромобилей

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Газета.Ru 02:00
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Появилось видео стычки двух спартаковцев в матче с «Зенитом»

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Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»

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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

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Ситуация с поломкой туалетов на МКС переполошила интернет

В американском сегменте МКС сломался туалет, в нашем модуле автоматика просигналила – бак переполнен.
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Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну

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Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро

После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 14:53
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Порошенко заявил об ослаблении международной солидарности с Украиной

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние полгода солидарность международного сообщества с Украиной ослабла.
Газета.Ru 14:23
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В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

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Аргументы и Факты вчера в 15:31
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В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
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Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест

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Winstrike уступила HellRaisers на отборе на DreamLeague Leipzig Major

СНГ-отбор на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major проходит с 1 по 4 декабря. 10 команд разыгрывают 2 слота на турнире.
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«Барселона» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Д

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль попал в сферу интересов «Барселоны».
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Космос

NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе

Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
Ореанда-Новости 15:02
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Политика

Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

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В Рыбинске прошел митинг против строительства ЦБК

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В Брянской области погибли три ребёнка, провалившись под лёд

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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