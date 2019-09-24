РПЛ
78.ru«Зенит» оштрафовали после матча с «Рубином» на 20 тысяч
Российский футбольный союз оштрафовал «Зенит» на 20 тыс. рублей за то, что фанаты сине-бело-голубых использовали дымовые шашки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.
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Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Общество
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку
В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.
Srnsk вчера в 04:27
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
София Ротару удивила снимками с отдыха в Италии
Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.
News.ru вчера в 00:58
Происшествия
В Турции подорвался полицейский автобус
Известия 01:36
Происшествия
ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.
RT на русском 02:36
Происшествия
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
RT на русском 03:12
Футбол
Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Политика
Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа
Бывший лидер Демократической партии США, кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон высказалась в поддержку инициативы нижней палаты Конгресса о запуске процедуры импичмента главы американского государства Дональда Трампа.
Московский Комсомолец 00:15
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Космос
Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Космос
Запуск «Протона» отложен из-за неправильно подключенного спутника США
РЕН ТВ вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость
Анастасия Заворотнюк в своей жизни сталкивалась со многими испытаниями. Она не раз оказывалась в шаге от опасности, на грани жизни и смерти.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС вчера в 07:57
Культура
Стала известна причина срыва Владимира Соловьева в эфире
Известный российские телеведущий Владимир Соловьев недавно устроил скандал прямо в эфире.
Дни24 02:40
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество
МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Экономика
Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Политика
Зеленский назвал единственного способного на него давить человека
Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.
Lenta.ru 03:47
Здоровье
Ученые не рекомендуют пить таблетки от давления по утрам
Эксперт по хронотерапии Уорвикского университета Роберт Дэллман заявил, что биоритмы человека все время изменяются.
RuNews24.ru 03:29
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
Взгляд.ру вчера в 21:09
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Общество
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07