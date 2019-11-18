Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

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Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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«Зенит» заплатил «Локомотиву» за 17-летнего Щетинина 20 млн рублей

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