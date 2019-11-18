Футбол
Soccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
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Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
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Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
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В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
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«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия и Франция должны повлиять на Украину для выполнения минских соглашений.
Политика
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
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Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
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Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
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Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Здоровье
В Оренбурге может в 6 раз подорожать «шоферская» медкомиссия
С 22 ноября стоимость «шоферской» станет значительно дороже.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Общество
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Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
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Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
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Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Политика
ОБСЕ нашла нарушения на выборах в парламент Белоруссии
В ОБСЕ прошедшие парламентские выборы в Белоруссии сочли несоответствующими демократическим стандартам.
Общество
Губернатор российского региона сделал 31 декабря выходным днем
Губернатор Томской области «по просьбе женщин» сделал 31 декабря 2019 года выходным днем.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.