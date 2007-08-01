Петербургский «Зенит» начал встречу против «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Футболисты «Зенита» вышли на матч в лазурном комплекте формы, соперники из Ростова проведут встречу в желтых цветах.

«Зенит» начал матч с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ

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