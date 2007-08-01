Футбол

Нева СпортНева Спорт«Зенит» начал матч с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Петербургский «Зенит» начал встречу против «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Футболисты «Зенита» вышли на матч в лазурном комплекте формы, соперники из Ростова проведут встречу в желтых цветах.
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