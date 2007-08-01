После 19-го тура РПЛ уйдет на зимнюю паузу. Матчи 20-го тура чемпионата России запланированы на начало марта 2020 года. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция прошедшей игры.

«Зенит» оторвался от «Локомотива» на 11 очков перед зимней паузой

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