РПЛ
Sports.ru«Зенит» оторвался от «Локомотива» на 11 очков перед зимней паузой
После 19-го тура РПЛ уйдет на зимнюю паузу. Матчи 20-го тура чемпионата России запланированы на начало марта 2020 года. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция прошедшей игры.
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Футбол
Тульский «Арсенал» разгромил «Локомотив»
Спорт
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Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
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В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
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Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
Футбол
Новиков: «Зенит» выжал 3 гола из одного момента в первом тайме
Футболисты петербургского "Зенита" выжали три гола из одного момента в первом тайме, заявил главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков.
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Общество
Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию
В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»
Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тысяч человек
В 2018 году наихудшая ситуация с корью сложилась в Либерии, Украине, Демократической Республике Конго, Магадаскаре и Сомали: на эти пять стран, по данным ВОЗ, пришлась половина случаев инфицирования.
Общество
Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать
Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Стрельба на базе ВМС США привела к гибели двух человек
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС (Военно-морских сил) США Пенсакола в штате Флорида.
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Сергей Фадеичев / ТАСС Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский подал в отставку.
Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года
В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
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Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Армия и оружие
У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы
У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
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Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Общество
Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.