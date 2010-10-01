После 19-го тура РПЛ уйдет на зимнюю паузу. Матчи 20-го тура чемпионата России запланированы на начало марта 2020 года. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция прошедшей игры.

«Зенит» оторвался от «Локомотива» на 11 очков перед зимней паузой

Спорт Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

Политика Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.

Общество Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тысяч человек В 2018 году наихудшая ситуация с корью сложилась в Либерии, Украине, Демократической Республике Конго, Магадаскаре и Сомали: на эти пять стран, по данным ВОЗ, пришлась половина случаев инфицирования.

Общество Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Политика Порошенко предложил построить стену на границе с Россией Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.