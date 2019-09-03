Лига чемпионов
Neva.Today«Зенит» отправил заявку для участия в Лиге чемпионов
В заявленный состав вошли также недавно перешедшие в команду Малком и Караваев. Петербургский футбольный клуб "Зенит" направил УЕФА список игроков, которые примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов. В качестве вратарей команда заявила Андрея Лунева, Михаила Кержакова, Александра Васютина.
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«Зенит» определился с заявкой для участия в групповом этапе Лиги чемпионов
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В заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов вошли Караваев и Малком
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