Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» вылетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Лиссабон, где проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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Чемпион СССР Сергей Веденеев: «Почему бы «Зениту» не сыграть с «Бенфикой» в нормальный футбол?»
Петербургский дневник07:26
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