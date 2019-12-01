Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Зенит» вылетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Лиссабон, где проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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