Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Лиссабон, где проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Зенит» вылетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Хоккей Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Политика Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Авто Lada Granta нового поколения увеличится в размерах В 2021 году семейство Lada Granta сменит поколение. Переехав на модульную архитектуру B0, габаритные размеры автомобилей слегка увеличатся.

Политика Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Общество Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.

Авто Kia Seltos получил ОТТС и скоро появится в России Kia Seltos будет представлен в России с тремя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 и 2,0 л, развивающих 120, 147 и 175 л. с. В российских спецификациях кроссовера также будет четыре варианта трансмиссий.

Происшествия Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Экономика Отели Турции продолжат дорожать в ближайшие несколько лет Турпоток в Турцию резко упал в 2015-2016 годах из-за серии терактов и ухудшения отношений с РФ, из-за которого чартеры в страну были временно запрещены.

Политика Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.