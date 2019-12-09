Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». От этой игры зависит участие российской команды в еврокубках весной. Петербургская команда занимает второе место в группе G с 7 баллами.
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Чемпион СССР Сергей Веденеев: «Почему бы «Зениту» не сыграть с «Бенфикой» в нормальный футбол?»
Петербургский дневник07:26
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