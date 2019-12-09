«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». От этой игры зависит участие российской команды в еврокубках весной. Петербургская команда занимает второе место в группе G с 7 баллами.

«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

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