Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». От этой игры зависит участие российской команды в еврокубках весной. Петербургская команда занимает второе место в группе G с 7 баллами.
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Что нужно «Зениту» для выхода из группы Лиги чемпионов

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«Зенит» против «Бенфики». И футбольной «математики»

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Чемпион СССР Сергей Веденеев: «Почему бы «Зениту» не сыграть с «Бенфикой» в нормальный футбол?»

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

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Ракицкого и Кузяева не взяли в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Матч ТВ08:56

«Бенфика» – «Зенит»: прогноз и ставка на матч 6-го тура Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 04:15
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Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате

Атмосфера на встрече в нормандском формате в Париже рабочая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимающий участие в переговорах.
RT на русском 15:58
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Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев

Григорий Дукор / ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" состоится в течение 4 месяцев.
РЕН ТВ 17:40
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Ученые выявили у одноклеточных способность мыслить

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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
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Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Модель Ирина Шейк показала своего нового ухажера

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Бредли Купером, представила публике своего нового ухажера.
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
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Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru 14:23
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Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
ФедералПресс вчера в 14:58
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Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020

Известия 09:10
Политика

Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с РФ, рассчитывает вернуться к этому вопросу на следующей встрече через четыре месяца.
РИА Новости 17:56
Политика

У украинцев - беготня, в российской переговорной - спокойствие: Как готовили итоговый текст коммюнике

Члены российской делегации без суеты работали над текстом документа, чего не скажешь о представителях Украины: беготня с листочками.
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Сотрудники МВД стали «лидерами» среди коррупционеров

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в 2019 году суды рассмотрели около 6,5 тысяч уголовных дел о коррупции.
Новые Известия 08:14
Политика

Путин призвал прекратить преследование участников событий на юго-востоке Украины

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя затягивать с принятием законодательного запрета на преследование лиц, принимавших участие в событиях на юго-востоке Украины.
Народные новости 18:10
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Политика

Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился

Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
Вести.Ru 17:33
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В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания 10:29
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
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Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

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«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»

Вести.Ru 17:30
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Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
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Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Польский энергетический концерн PGNiG достиг договоренности с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU), согласно которой компании будут совместно заниматься поиском и добычей углеводородов на Украине.
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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
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Армия и оружие

В США признали отставание от РФ в разработке гиперзвукового оружия

РЕН ТВ 07 декабря в 17:31
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
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