Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». От этой игры зависит участие российской команды в еврокубках весной. Петербургская команда занимает второе место в группе G с 7 баллами.
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Политика
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.
Политика
Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Футбол
Болонья — Милан 2:3
Хоккей
Решение WADA не заставит IIHF перенести чемпионат мира по хоккею из РФ
Международная федерация хоккея на льду планирует провести турниры в России.
Политика
Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»
Общество
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Футбол
«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой
Хоккей
Гулявцев: не привык обвинять игроков, но «Амуру» не хватает мастерства
Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Зеленский: нет предварительных условий для новой встречи «четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких предварительных условий для следующей встречи в "нормандском формате", нет домашнего задания.
Политика
Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
Здоровье
Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске
На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.
Экономика
На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Хоккей
Александр Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккеист Александр Георгиев стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка в стране и выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком.