«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». От этой игры зависит участие российской команды в еврокубках весной. Петербургская команда занимает второе место в группе G с 7 баллами.

Политика Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Спорт Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.

Политика Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.

Здоровье Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.

Общество В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.

Политика Путин прокомментировал убийство в Берлине Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.

Политика Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.

Здоровье Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.

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