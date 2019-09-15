Лига чемпионов
Чемпионат«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
«Зенит» отправился на выездной матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча состоится завтра, 17 сентября.
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Матч «Лион» - «Зенит» обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером
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