Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября. Встреча пройдет в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков

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